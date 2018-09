ARD-Unterhaltungsgipfel abgehalten

Wer war nicht alles da? Die Schöneberger, der Pflaume, Programmdirektor Herres und und und - sie alle hatten offenbar einen netten Donnerstag von dem jedoch nicht viel haften bleiben wird.



Am Donnerstag haben sich in Hamburg die Unterhaltungsexperten der ARD versammelt. Protagonistinnen und Protagonisten, Programmverantwortliche, Gremienvertreter, Produzenten und Journalisten zum Dialog über die Unterhaltung im Ersten sprachen über ihr Genre und dessen Rolle und den Wert von Fernsehunterhaltung als wichtiger Teil der öffentlich-rechtlichen Programmvielfalt. Moderatorin Barbara Schöneberger sowie Mareile Höppner, Carolin Kebekus, Maren Kroymann, Alexander Bommes, Guido Cantz, Christian Ehring, Elton, Eckart von Hirschhausen, Bernd Hoëcker, Dieter Nuhr, Kai Pflaume, Jörg Pilawa und Florian Silbereisen waren der Einladung von ARD-Programmdirektor Volker Herres gefolgt.



Den Gästen wurden außerdem Einblicke backstage gegeben. Was ist Unterhaltung? Wie entsteht Unterhaltung? Und was braucht es dazu? Das waren einige der Fragen, die diskutiert wurden.