ARD: "Verstehen Sie Spaß?" mit Helene Fischer

Bei der ARD heißt es wieder "Verstehen Sie Spaß". Dabei erlebt der Zuschauer unter anderem, wie Helene Fischer - die mit ihrer Musik gutes Geld verdient - Pizza in einem italienischen Restaurant serviert.



Am Samstag darf bei der ARD wieder gelacht werden, "Verstehen Sie Spaß?" steht auf dem Programm: Dann muss sich der britische Fernsehmoderator und Musiker Ross Anthony seiner Höhenangst stellen. Moderator Guide Cantz und sein Team locken den Sänger in die Schweizer Berge und dann muss die Seilbahn auch noch eine Vollbremsung hinlegen. Natürlich in einer Höhe, in der Ross Antony ganz gewiss nicht schwindelfrei ist. Antony ist aber nicht der einzige, den Guide Cantz reinlegt. Als Horst von Lütticher erlaubt er sich einen Spaß mit "Rote Rosen"-Star Cheryl Shepard und Anja Franke, denen er als schusseliger Kellner eine Szene wieder und wieder vermasselt.