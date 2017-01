ARD-Vorsitzende: Öffentlich-Rechtliche sind gerade jetzt wichtig

Trotz der Kritik an den Rundfunkbeitrag-finanzierten Sendeanstalten behält der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiterhin seine Bedeutung, gerade in der momentan ereignisreichen und krisengeschüttelten Zeit. Davon ist die ARD-Vorsitzende Karola Wille überzeugt.



Wie geht es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter? Im letzten Jahr wurde wiederholt von verschiedenen Seiten die Forderung nach Abschaffung oder Zusammenlegung von ARD und ZDF laut. Dennoch hält Karola Wille, die als Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) seit einem Jahr den Vorsitz der ARD innehat, die Öffentlich-Rechtlichen für besonders wichtig. "Wir haben in Deutschland ein freiheitliches, vielfältiges und leistungsstarkes duales Mediensystem", erklärte Wille im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur (DPA). "In anderen Ländern beneiden uns viele Menschen darum."