ARD-Vorsitzende Wille: Olympia "nicht zu jedem Preis"

Jahrelang war Olympia für ARD und ZDF ein wichtiges Ereignis im Programm. Da saß der Schock tief, als im vergangenen Jahr die Eurosport-Mutter Discovery den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten überraschend die Übertragungsrechte für die Spiele ab 2018 wegschnappte. Die einzige Chance, dass ARD und ZDF die nächsten Olympischen Spiele erneut zeigen können, besteht in Sublizenzen, wie sie Discovery in zahlreichen anderen europäischen Ländern bereits vergeben hat. Doch in Deutschland verlaufen die Verhandlungen zäh, so sollen die Preisvorstellungen weit auseinander liegen. Eine Einigung ist derzeit noch nicht in Sicht.