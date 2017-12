ARD-Vorsitzende geht in Friedensverhandlungen mit Verlegern

Im Streit zwischen Verlegern und den öffentlich-rechtlichen Sendern um die Online-Aktivitäten geht Karola Wille auf Verleger zu. Hat sie eine Lösung parat?



Gemeinsam mit den Verlegern will die scheidende ARD-Vorsitzende und Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) gegen die Wirkmacht der Internetkonzerne antreten und sich nicht im Streit um Online-Inhalte mit den Print-Medien festfahren. Damit nimmt die Wille indirekt auch Bezug auf eine Maßnahme des Westdeutschen Rundfunks (WDR).



Dort verkündete letzte Woche Intendant Tom Buhrow, dass sein Sender im Internet ab sofort einen Schwerpunkt auf Video- sowie Audioformate und weniger auf Texte legen werde. Diese Idee wurde ARD-intern jedoch auch teilweise kritisiert. So sprach sich unter anderem der NDR dagegen aus.