ARD-Vorsitzende kämpft um mehr Transparenz

Zu ihrem Antritt als Vorsitzende der ARD hatte sich MDR-Intendantin Karola Wille für mehr Transparenz im Senderbund ausgesprochen. Nun kündigte Wille weitere Schritte an, so sollen Informationen künftig besser aufbereitet und zugänglich gemacht werden.



Transparenz ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit immer wieder gegenüber Institutionen gefordert wird, von diesen jedoch nur ungern umgesetzt wird. Für Karola Wille, seit etwa einem Jahr Vorsitzende der ARD, ist dieses Thema ihre zentrale Agenda. Welches auch 2017 eine große Rolle spielen wird, wie die MDR-Intendantin im Gespräch mit dem Medienmagazin "Journalist" erklärte.