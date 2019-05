ARD-Vorsitzender: Freie Medien für Demokratie essenziell

Die Pressefreiheit ist in vielen Ländern in Gefahr. Längst nicht mehr nur in weit entfernten. Viele Reporter würden bedroht oder gar ermordet - nur weil sie ihre Arbeit machen, warnt der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm.



In vielen Ländern der Welt ist die Presse- und Rundfunkfreiheit nach Einschätzung des ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm auf dem Rückzug. "Artikel werden zensiert, Reporterinnen und Reporter bedroht, inhaftiert, gar ermordet. Weil sie berichtet haben. Weil sie Fragen gestellt haben", teilte Wilhelm zum Welttag der Pressefreiheit an diesem Freitag mit.



"Gerade am Welttag der Pressefreiheit gilt es, all jenen, die unter schwierigsten Bedingungen dennoch ihre journalistische Arbeit tun, Respekt zu bekunden und daran zu erinnern: Freie, unabhängige und pluralistische Medien sind für unsere demokratische Gesellschaft essenziell", sagte Wilhelm. "Für diese Freiheit müssen wir immer wieder kämpfen."



Karola Wille, Vorsitzende der deutschen Sektion des Internationalen Presse Instituts (IPI) und Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) wies am Donnerstag darauf hin, dass Einschüchterung und Gewalt gegen Journalisten im vergangenen Jahr nach einer kurzen Phase der Beruhigung wieder zugenommen hätten. "Neben Übergriffen gewaltbereiter Demonstranten sind in einigen Ländern auch wieder Berichterstatterinnen und Reporter festgesetzt und inhaftiert worden oder wurden von staatlichen Stellen drangsaliert", teilte Wille mit.