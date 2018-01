ARD-Vorsitzender Wilhelm sucht Schulterschluss mit Verlegern

Der neue ARD-Vorsitzende unterstreicht: Ohne "Teuerungsausgleich" werde es zu Einschnitten im Programm kommen. Außerdem sucht Ulrich Wilhelm die Nähe zu den Verlegern. Und das hat seinen Grund.



Ulrich Wilhelm, seit 1. Januar neuer ARD-Vorsitzender, setzt auf intensivere Zusammenarbeit mit den Verlagen und bringt als Idee die Gründung einer gemeinsamen digitalen Plattform ins Spiel. Unter der Dominanz der vorhandenen Suchmaschinen litten private Verlage und öffentlich-rechtliche Sender gleichermaßen. "Wir brauchen eine Plattform aller Qualitätsanbieter", sagte der Intendant des Bayerischen Rundfunks (BR) am Donnerstag in Berlin.