ARD-Vorsitzender will mehr Partnerschaften mit privaten Medien

Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hat sich für mehr Kooperationen zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und privaten Medienhäusern ausgesprochen.



Die Partnerschaft werde wachsen, sagte der Intendant des Bayerischen Rundfunks am Mittwochabend in München. "Wo immer wir gemeinsame Interessen entwickeln können, sollten wir das tun."