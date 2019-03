ARD/ZDF: Kein Ausstiegs-Szenario bei Dopingfällen

Für die Biathlon-Weltmeisterschaft haben die TV-Sender ARD und ZDF kein Ausstiegs-Szenario bei möglichen Dopingfällen vorbereitet.



"Es gibt keine Vorratsentscheidung", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann der Deutschen Presse-Agentur. "Natürlich schauen wir genau hin und entscheiden, wenn etwas sein sollte." ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky erklärte vor dem WM-Beginn am Donnerstag: "Es gibt keine Zahl von Fällen, bei der wir jetzt sagen würden: Dann steigen wir aus."