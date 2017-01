ARD/ZDF sichern sich Highlights an Handball-WM

Die Live-Rechte an der Handball-WM blieben den Öffentlich-Rechtlichen verwehrt, doch nun konnten sich ARD und ZDF kurzfristig doch noch Rechte für Zusammenfassungen der Spiele sichern.



Mit der Vergabe der Highlight-Rechte an ProSiebenSat.1 und Axel Springer droht die Handball-Weltmeisterschaft endgültig am öffentlich-rechtlichen Fernsehen vorbeizugehen. Doch soweit soll es nach Ansicht der Verantwortlichen nicht kommen: Wie der Sport-Informationsdienst (SID) berichtet, sind ARD und ZDF weiter mit BeIN Sport in Verhandlungen, um wenigsten in Zusammenfassungen über das Turnier berichten zu können.