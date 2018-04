ARD & ZDF versorgen neue Regionen mit DVB-T2

Die nächste DVB-T2 HD-Umstellung von ARD und ZDF steht kurz bevor. Noch mehr Regionen in Deutschland können dann das das neue Antennenfernsehen nutzen. Außerdem wird es eine Sportschau-HbbTV-App zur Fußball-WM geben.



Am 25. April geben ARD und ZDF an neuen Standorten den Startschuss für DVB-T2 HD. Wie die öffentlich-rechtlichen TV-Sender bekannt geben, ist das neue terrestrische Antennenfernsehen dann auch in Augsburg, Gelbelsee und Pfaffenhofen (Bayern), Lingen, Lüneburg und Osnabrück (Niedersachsen), Minden, Teutoburger Wald und Münster (Nordrhein-Westfalen) sowie Erfurt und Weimar (Thüringen) verfügbar. Bielefeld wird im Sommer folgen.

Die Medienanastalt verspricht seinen Nutzern damit eine bessere Bildqualität in Full-HD sowie eine insgesamt größere Programmauswahl. Für die Zuschauer kommen beim Nutzen des unverschlüsselten Dienstes keine Kosten auf. Die bisherige Übertragung über den DVB-T-Standard endet mit der Neuerung. Wer das ARD-Programmangebot über Antenne empfängt, müsse zeitnah handeln, rät die ARD und ZDF. Zuschauer brauchen ein DVB-T2 HD-fähiges Endgerät.



Wer ein Smart-TV besitzt, kann auch auf die neuen Hbb-TV-Angebote zurückgreifen. Alle Angebote sind auf der ARD-Startleiste gebündelt, die der zentrale Zugang ist. Neu sind dabei die sendungsbegleitenden Streams für Gebärdensprache.

Sportschau HbbTV App zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018



Die HbbTV-App der Sportschau zur FIFA WM bietet den Nutzerinnen und Nutzern komfortabel Zugriff auf Vorberichte, Spielanalysen und Expertengespräche. Alle Videos zur Weltmeisterschaft sind darin gebündelt. Dank der zeitversetzten Nutzung wird es auch möglich sein, spektakuläre Spielszenen noch einmal nachzuschauen und sich durch den Spielverlauf zu navigieren.



Außerdem werden Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem Relaunch des ARD EPG ein weiteres neues Navigationsinstrument erhalten, das sie durch das komplette Angebot aller ARD-Programme führt. Auf der Startansicht des EPG stehen Empfehlungen im Vordergrund. Die Karussellnavigation bietet den direkten Zugriff zu laufenden, kommenden und in den Mediatheken auffindbaren Sendungen.



Voraussetzung für die Nutzung der Angebote ist ein Empfangsgerät mit HbbTV-Standard, das mit einem breitbandigen Internetanschluss verbunden ist, beispielsweise über W-LAN oder per Ethernet-Kabel.