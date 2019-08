ARD/ZDF zieren sich - Basketball-WM vorerst exklusiv bei Magenta

Die deutschen Basketballer hoffen im Falle eines starken Abschneidens bei der WM in China auf eine Übertragung der entscheidenden Partien durch ARD und/oder ZDF.



Alle Spiele des Turniers vom 31. August bis 15. September werden über das Angebot Magentasport der Deutschen Telekom gezeigt, so ist zumindest bislang geplant. Im Falle eines Weiterkommens der deutschen Korbjäger gibt es sicherlich einen gewissen Punkt, ab dem eine Sublizenzierung ins Free-TV für beide Seiten Sinn macht - als lukrativer Deal für Lizenz-Inhaber als auch -Nehmer.



"Wir fühlen uns mit Magenta sauwohl und freuen uns, einen exzellenten Partner zu haben. Wir hoffen aber trotzdem, dass wir eine größere Verbreitung über die Öffentlich-Rechtlichen bekommen, wenn es eine deutsche Beteiligung an einem Halbfinale oder Finale gibt", sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir hoffen, dass die Öffentlich-Rechtlichen dann eine Lösung mit unserem Partner Magentasport finden."