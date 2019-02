ARD: Zukunft von Fußball-Experte Hitzlsperger offen

Thomas Hitzlsperger ist beim VfB Stuttgart zum Sportvorstand befördert worden. Seine Zukunft als Fußball-Experte bei der ARD ist dadurch trotz kürzlicher Vertragsverlängerung noch nicht geklärt.



"Er hat uns über seinen neuen Job informiert, aber wir haben noch keine Entscheidung getroffen", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben da keinen Zeitdruck. Der nächste Einsatz wäre erst im April im DFB-Pokal."