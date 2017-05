ARD: Zweiter Finaltag des Amateur-Fußballs

Pokalendspiele ohne Ende, drei Konferenzschaltungen innerhalb von knapp acht Stunden und das ganze an Christi Himmelfahrt. Der große "Finaltag der Amateure" liest sich wie bestes Männertag-Programm.



Die ARD zeigt am 25. Mai insgesamt 19 Pokalendspiele der Landesverbände live. Gebündelt ist das ganze in drei Konferenzschaltungen. Die erste beginnt bereits um 12.35 Uhr und pünktlich zur Tagesschau um 20 Uhr ist der Fußball-Feiertag dann auch wieder vorbei.