ARD beendet Dreharbeiten zu zwei neuen Tel-Aviv-Krimis

Wie das Erste mitteilt, wurden gerade die Dreharbeiten für den dritten und vierten Film der ARD-Degeto-Reihe "Der Tel-Aviv-Krimi" beendet. Mit dabei sind wieder Katharina Lorenz und Samuel Finzi.



"Die Reihe 'Der Tel-Aviv-Krimi' bietet uns die Chance, über einen Krimi einer Kultur näherzukommen, der wir durch unsere Geschichte in besonderem Maße verbunden sind", so Sascha Schwingel, Redaktionsleiter der ARD Degeto, über die Krimireihe, die im Rahmen des Donnerstagskrimis im Ersten läuft. Katharina Lorenz spielt darin die Kommissarin Sara Stein. Sie ermittelt bei der Mordkommission Tel Aviv zusammen mit Jakoov Blok (Samuel Finzi) in schwierigen Mordfällen.