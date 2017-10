ARD dreht neuen Teil: "Die Füchsin" ensteht in Düsseldorf

In Düsseldorf rollen die Kameras für den neuesten Teil der Krimireihe "Die Füchsin - Spur in die Vergangenheit". Anne muss sich hier erneut mit der Entführung ihres Sohnes beschäftigen und gleichzeitig in einem aktuellen Fall ermitteln.



Seit vergangener Woche laufen in Düsseldorf die Dreharbeiten zum neuen Teil der ARD-Krimireihe "Die Füchsin - Spur in die Vergangenheit". Der nunmehr dritte Film dieser Reihe entsteht seit dem 12. Oktober, erneut mit Lina Wendel und Karim in den Hauptrollen. Ferner mit von der Partie sind unter anderem Cherif Jasmin Schwiers, Oscar-Preisträger Torsten Michaelis, Robert Dölle, Sara Fazilat und Florian Bartholomäi.