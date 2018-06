ARD feiert 250. Ausgabe "Gefragt - Gejagt"

Das Quiz mit Alexander Bommes zelebriert die Jubiläumsausgabe im Ersten. Bereits zum 250. wird bei "Gefragt - Gejagt" gerätselt.



Die deutsche Adaption der britischen Show "The Chase" lief seit 2012 im Abendprogramm des NDR Fernsehens. 2015 wurde "Gefragt - Gejagt" dann zum Ersten geschoben. Am Montag feiert Moderator Alexander Bommes in der ARD das Jubiläum des Vorabend-Quiz'. Wie immer tritt dabei ein Team von vier Kandidaten gegen ein Superhirn, den "Jäger", an.