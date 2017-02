ARD feiert Frank-Elstner-Jubiläum mit Überraschungsshow

Wenige Tage vor dem 75. Geburtstag von Frank Elstner feiern ARD und ORF Anfang April ein Urgestein der Samstagabendunterhaltung mit einer Eurovisions-Überraschungsshow.



Am 8. April will die ARD den 75. Geburtstag von TV-Urgestein Frank Elstner mit einer Überraschungsshow feiern. An jenem Samstag werden um 20.15 Uhr viele deutsche Fernseh-Gesichter, die den Weg von Frank Elstner begleitet haben, die von ihm entdeckt wurden oder einfach nur große Fans sind, dabei sein.

Kai Pflaume wird als Moderator der Sendung mit den Gästen auf das Schaffen von Frank Elstner zurückblicken. An diesem Abend sollen die Zuschauer erleben, wie Frank Elstner die Showbühne und die Kunst der großen Unterhaltung beherrscht hat. Ebenso sollen seine Leistungen als Kreativer und Showerfinder gewürdigt werden.





Frank Elstner, der über Jahrzehnte hinweg mit Shows wie "Wetten dass..?", "Die Montagsmaler", "Aber Hallo" oder "Verstehen Sie Spaß?" unterhalten hat und dabei zahlreiche Fernsehhits erfand, will sich mit dieser Show von der großen Samstagabendbühne verabschieden.