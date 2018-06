ARD feiert ab Juli das Radiofestival 2018

Da gibt es was auf die Ohren: Fast zwei Monate lang dauert das ARD Radiofestival 2018. Zu den Höhepunkten zählt unter anderem die Live-Übertragung der Bayreuther Festspiele.



Vom 14. Juli bis 8. September stehen die Zeichen bei den ARD-Hörfunkanstalten auf Live-Musik. Schließlich findet in dieser Zeit das Radiofestival 2018 statt. Dazu gehören beispielsweise Konzert- und Opernübertragungen, Mitschnitte von Musikfestivals, Gespräche, Lesungen, Jazz oder Kabarett.