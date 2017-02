ARD findet neuen Termin für Terror-"Tatort"

Aufgrund der Nähe zum Berliner Terror-Anschlag wurde der Dortmunder Neujahrs-"Tatort" von der ARD zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun haben die Öffentlich-Rechtlichen einen neuen Termin gefunden. Der "Sturm" zieht nun an Ostern auf.



Für seinen verschobenen Neujahrs-"Tatort" hat die ARD nun einen neuen Termin gefunden. Die Dortmunder Episode "Sturm" sollen die Zuschauer laut einem Bericht des "Tagesspiegel" nun am Ostermontag zu sehen bekommen. Grund für die Verschiebung war der inhaltliche Nähe des Falles von Kommissar Peter Faber zum Berliner Anschlag Mitte Dezember 2016.