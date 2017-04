ARD fordert Anpassung des Rahmens bei Sportübertragungen

Um im Kampf um Sportübertragungsrechte gegen die größer werdende Konkurrenz bestehen zu können, fordert die ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz Hilfe der Politik. So solle die Liste der zum freien Empfang auszustrahlenden Großereignisse angepasst werden.



Die Olympischen Spiele finden ab 2018 für sechs Jahre bei Eurosport statt, die Handball-Weltmeisterschaften 2015 und 2017 waren nur im Pay-TV bzw. im Internet zu sehen. Immer häufiger gehen die Öffentlich-Rechtlichen bei der Vergaben von Übertragungsrechten an sportlichen Großereignissen leer aus. Um dies künftig wieder zu ändern, forderte die ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) am Mittwoch die Politik zur Hilfe auf.