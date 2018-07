ARD greift ZDF an

Durch den großen Erfolg der ZDF Sendung "Bares für Rares" finden neue Programme aus dem Trödel-Genre derzeit viele Nachahmer. Wie mehrere Medien will nun auch die ARD ins Trödelgeschäft einsteigen.



Moderator Oliver Petszokat berichtete letzte Woche in einem Facebookpost von einer geplanten Sendung, in der es sich um das sogenannte "Upcycling" drehen soll. Dabei werden Raritäten aber auch "wertloser Plunder" restauriert, umgearbeitet und oder durch ein neues Design verschönert.