ARD investierte mehr in die Produktion

Mehr Investitionen in die Produktion hat sich die ARD auf die Fahnen geschrieben. Sowohl die Auftragsproduktionen der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt als auch das Auftragsvolumen sind im vergangenen Jahr gestiegen, wie aus dem Produzentenbericht 2015 hervorgeht.



Die ARD hat ihren Produzentenbericht für 2015 vorgestellt und zieht darin eine positive Bilanz. Der Bericht wurde nach der ARD-Hauptversammlung in Berlin am Mittwoch veröffentlicht. Demnach habe sich der Gesamtwert aller Auftrags-, Ko- und Mischproduktionen der Landesrundfunkanstalten und dem Tochterunternehmen Degeto um rund vier Millionen Euro gesteigert. Insgesamt wurden 711 Millionen Euro in Filme, Dokumentationen und Unterhaltungsshows investiert.



Der Bericht betont außerdem die Bedeutung der Arbeitsgemeinschaft als Auftraggeber im deutschen TV-Produktionsmarkt. Jedes Jahr arbeiteten die ARD-Anstalten und Degeto mit mehr als 1000 Produktionsunternehmen zusammen.