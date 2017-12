ARD kauft erste Eigenproduktion von Servus TV

Der Österreicher Sender Servus TV hat es direkt geschafft, seine erste Eigenproduktion nach Deutschland zu exportieren. Die ARD hat sich nun für den Kauf von "Trakehnerblut" entschieden, sendet den Mehrteiler jedoch unter anderem Namen.



Die ARD-Tochter Degeto hat sich die deutschen Ausstrahlungsrechte an "Trakehnerblut" gesichert. Die Serie ist die erste ihrer Art, die von dem Sender Servus TV aus Salzburg selbst produziert wurde. In Deutschland ist bereits ein prominenter Sendeplatz in der Samstag-Prime-Time reserviert, obwohl die Quoten in Österreich zuletzt sanken, sich jedoch permanent über dem Senderdurchschnitt bewegten.