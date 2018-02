ARD kritisiert Teile des 21. KEF-Berichts

Gestern hat die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (KEF) den Bundesländern ihren 21. Bericht für die Beitragsperiode 2017 bis 2020 übergeben.



Nach dem Bericht werden die öffentlich-rechtlichen Anstalten bis 2020 einen Überschuss von 544,5 Millionen Euro erzielen. Laut KEF-Bericht werden bei der ARD 502,4 Millionen Euro, beim ZDF 27,7 Millionen Euro und beim Deutschlandradio 14,4 Millionen Euro erwartet.