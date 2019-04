ARD kündigt Themenwoche "Zukunft Bildung" an

Die jährliche Themenwoche der ARD nimmt sich diesmal der Zukunft der Bildung an. Sieben Tage lang dreht sich im November alles um Bildungsalltag, Diversität, Digitalisierung und politische Blockaden.



Vom 9. bis zum 16. November soll sich im Ersten alles um das Thema Bildung drehen. Sieben Tage lang werden in der ARD-Themenwoche 2019 die Facetten des deutschen Bildungssystems unter die Lupe genommen, kündigt die Sendeanstalt an.