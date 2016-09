ARD lässt wieder das Publikum über ESC-Kandidat entscheiden

Nach dem Debakel des Vorjahres, als die ARD ihren ESC-Kandidaten zurückziehen musste, soll dieses Jahr gleich das Publikum entscheiden. Unterstützung holt sich der öffentlich-rechtliche Sender dabei von Ex-TV-Entertainer Stefan Raab.



"Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" - unter diesem Motto soll dieses Jahr der deutsche Kandidat für den ESC gesucht werden. Nachdem die ARD 2015 ihren Kandidaten Xavier Naidoo nach heftigen Protesten zurückziehen musste, soll dieses Jahr wieder das Publikum entscheiden. Fünf Nachwuchssänger treten dann im Finale des Vorentscheides gegeneinander an. Performen werden sie extra für den Contest geschriebene Songs.