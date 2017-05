ARD legt DDR-Show "Schätzen Sie mal!" neu auf

In der ARD geht eine neue Quiz-Show an den Start. Statt präzisen Antworten erwartet Moderator Jochen Schropp in "Schätzen Sie mal!" bestens geschätzte Vermutungen.



Am Freitag, den 16. Juni, geht in der ARD eine neue Quiz-Show an den Start. In "Schätzen Sie mal!" geht es um genau das. Ab 16.15 Uhr müssen drei Kandidaten in der Neuauflage eines DDR-Show-Klassikers Antworten auf Fragen aus den unterschiedlichsten Bereichen beantworten. Wer besser schätzt, hat natürlich gewonnen. Doch ganz einfach macht es Moderator Jochen Schropp seinen Kandidaten nicht. Meldungen zu diesem Thema

ESC 2017: Die deutsche Jury steht fest

"Um Himmels Willen": ARD startet 16. Staffel

Harter Sparkurs: ARD plant Stellenabbau bis 2020

Die Fragen stammen aus der Technik und der Wissenschaft oder aus dem noch so kuriosen Alltag. Ob die Kandidaten wissen, wie schnell sich ein Maulwurf in seinem Tunnel bewegt oder wie viele Eier ein Huhn im Jahr legt? Neben Dutzenden Schätzfragen und überraschenden Alltagsfragen erwarten Kandidaten und Zuschauer aber auch Live-Experimente und ungewöhnliche Studiogäste.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: