ARD: mehr Dokumentationen am Montag – mehrere neue Serien

Die ARD will am Montagabend mehr inhaltlichen Zündstoff in ihr Programm bringen. Der Programmplatz um 20.15 Uhr hat Nachholbedarf.



Die ARD will ihrem Montagabend im Ersten mehr Profil verschaffen und stärker auf Dokumentationen setzen. "Wir werden unser Informationsangebot in diesem Jahr noch weiter ausbauen", sagte Chefredakteur Rainald Becker am Donnerstagabend laut Redetext in Hamburg. "Unser Ziel ist es, im dokumentarischen Bereich reaktionsfähiger zu werden. Wichtige politische und gesellschaftliche Themen werden auch zur Primetime ihren Platz im Ersten finden."