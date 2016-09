ARD nach Seehofer-Vorschlag: Kooperation mit ZDF statt Fusion

Erwartungsgemäß spricht sich auch die ARD gegen den Vorschlag aus, die Sendeanstalt mit dem ZDF zusammenzulegen, den die CSU und Horst Seehofer eingebracht hatten. Ihre Zusammenarbeit wollen beide Anstalten allerdings weiter ausbauen.



Die ARD-Vorsitzende Karola Wille hat den Vorschlag von CSU-Chef Horst Seehofer nach einer Zusammenlegung von ARD und ZDF zurückgewiesen. "Das wäre ein Weniger an publizistischer Vielfalt, an Meinungsvielfalt und an publizistischem Wettbewerb", sagte Wille am Mittwoch in Berlin nach der ARD-Hauptversammlung. Die ARD-Vorsitzende fügte jedoch an, alle Bemühungen um Kooperation beider öffentlich-rechtlicher Anbieter zu verstärken.