ARD plant neue Unterhaltungs-Serien auf internationalem Niveau

Suchen die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland in Sachen Serien jetzt die Augenhöhe mit BBC-Eigenproduktionen? Die ARD-Filmtochter Degeto stellt ihre neusten Serienpläne vor. In den bevorstehenden Projekten sollen Serienkiller, Zauberkünstler und Metzger entscheidende Rollen spielen.



Wie passen Mörder und Magier zusammen? Beide sind Teil der neuen Serienprojekte von ARD Degeto. Die ARD-Filmtochter stellt die neusten Pläne in Sachen Unterhaltung vor.