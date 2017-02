ARD prämiert erstmals erfolgreiche Produzenten

Die ARD zeichnet erstmals Produzenten für erfolgreiche Produktionen mit Prämien aus und setzt damit einen Teil der im Vorjahr vereinbarten Eckpunkte um. Die Öffentlich-Rechtlichen erhoffen sich davon künftig weitere spannende Produktionen.



Das Verhältnis zwischen der ARD und den für das Programm maßgeblichen Produzenten war in der Vergangenheit von Spannungen geprägt, vor allem da sich letztere nicht ihren Leistungen entsprechend vergütet sahen. Mit der Ende Januar 2016 geschlossenen Eckpunktevereinbarung wurden ausgewogenere Bedingungen und eine fairere Aufteilung der Verwertungsrechte beschlossen. Mit der Übergabe der ersten Programmprämien wird am Donnerstag ein Punkt der Vereinbarung umgesetzt.