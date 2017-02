ARD präsentiert Staraufgebot zum ESC-Vorentscheid

Nicht nur musikalisch will die ARD beim "ESC-Vorentscheid" aufwarten, sondern auch mit prominenten Namen. So holt sich der öffentlich-rechtliche Sender Matthias Schweighöfer, Tim Bendzko, Nicole, Ruslana und Conchita sowie Lena.



Bei der Show "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" entscheidet sich, wer in diesem Jahr für Deutschland zum Eurovision Song Contest reist. Als Überraschung dürfen sich die Zuschauer auf wahre ESC-Prominenz freuen. Während ESC-Gewinnerin Lena Mayer-Landruth natürlich in der Sendung nicht fehlen darf, treten auch Nicole, Ruslana und Conchita auf. Die drei singen während des ESC-Vorentscheids ein Medley aus ESC-Gewinnersongs.