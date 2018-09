ARD präsentiert neues Videotext-Kunstfestival

Nach den erfolgreichen Teletext-Kunstfestivals in den vergangenen Jahren wird der Kunst im Verlauf des Septembers erneut ein Logenplatz im ARD Text eingeräumt.



In diesem Jahr wurde der britische Künstler Steve Horsley ausgesucht das Teletext-Kunstfestival zu gestalten. Dieser ist im Netz besser bekannt als "Horsenburger". Vier Wochen lang wird er als Artist-in-Residence im ARD-Text sein Werk unter dem Titel "The Wonderful World of Horsenburger" die Zuschauerinnen und Zuschauer täglich mit neuen Videotext-Kunstwerken überraschen.