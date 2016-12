ARD rechtfertigt Nachrichtenauswahl der "Tagesschau"

Die ARD hatte in der Samstags-"Tagesschau" nicht über einen Verdächtigen im Fall der getöteten Studentin in Freiburg berichtet. Doch trotz Kritik hält der öffentlich-rechtliche Sender an seinem Vorgehen fest.



Die ARD-"Tagesschau" hat sich auf Facebook dazu geäußert, warum die Festnahme im Fall der getöteten Studentin in Freiburg in der 20-Uhr-Ausgabe vom Samstag nicht vorkam. Der Fall habe eher "regionale Bedeutung", zudem gelte bei dem noch minderjährigen Verdächtigen "der besondere Schutz von Jugendlichen", schrieb die in Hamburg ansässige Redaktion von ARD-Aktuell am späten Samstagabend in einem Facebook-Kommentar. "Auf Tagesschau.de sowie auf Facebook und Twitter haben wir am Nachmittag berichtet." Auf diesen Eintrag reagierten zahlreiche Nutzer mit Kritik.