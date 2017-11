ARD richtet Programm neu aus: Wer wird uns regieren?

"Das Erste" ändert heute sein Programm und strahlt einen halbstündigen "Brennpunkt" und eine Sonderausgabe der Sendung "hart aber fair" aus. Der Fokus liegt auf der offensichtlich gescheiterten Jamaika-Koalition im Bundestag.



Es ist DAS Thema der Stunde: Das Aus für die Jamaika-Koaltion zwei Monate nach der Bundestagswahl. Die Sondierungsverhandlungen gelten als gescheitert und eine Frage brennt Deutschland unter den Nägeln: Wer wird uns regieren? Das fragt sich auch die ARD und passt das TV-Programm entsprechend an.