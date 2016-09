ARD schickt Promis erneut in den Länderkampf

Im Oktober wird in der ARD wieder ausgemacht, ob Deutschland, Österreich oder die Schweiz das bessere Land ist. Die teilnehmenden Promis wurden nun bekannt gegeben.



Am 1. Oktober lädt Jörg Pilawa wieder zu "Spiel für dein Land". Dann treten erneut Deutschland, Österreich und die Schweiz mit prominenter Besetzung gegeneinander an. Für Deutschland gehen dieses Mal Jürgen von der Lippe, Steffen Henssler und Cordula Stratmann an den Start.