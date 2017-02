ARD setzt im Pokal weiter auf Bayern und BVB

Im Viertelfinale des DFB-Pokals wird der Fußball-Fan im Free-TV ein Déjà-vu erleben: Die ARD wird auch in der Runde der letzten Acht auf die Top-Teams Bayern München und Borussia Dortmund setzen.



Der Fußball-Fan dürfte sich an Titel wie "Im Westen nichts Neues" oder "Und täglich grüßt das Murmeltier" erinnert fühlen, wenn am 28. Februar und 1. März das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgespielt wird. Zumindest was die Free-TV-Übertragungen betrifft, denn wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt gab, wird die ARD auch diesmal wieder auf die Branchengrößen setzen.