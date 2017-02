ARD startet Reform mit gemeinsamer Informations-Verarbeitung

Die ARD-Anstalten haben sich auf eine engere Zusammenarbeit geeinigt und wollen künftig als ersten Schritt eines tiefgreifenden Reformprozesses gemeinsam ein Informations-Verarbeitungszentrum in Berlin betreiben.



Die ARD-Sender setzen beim Thema IT auf engere Zusammenarbeit. Ein Schritt auf diesem Weg ist der gemeinsame Betrieb eines Informations-Verarbeitungs-Zentrums (IVZ) in Berlin. Die Intendanten aller ARD-Sender sowie von Deutschlandradio und Deutscher Welle haben dazu am Dienstag in Mainz eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Damit schließen sich nun auch der Bayerische Rundfunk, der Hessische Rundfunk und der Südwestrundfunk dem Kreis der IVZ-Betreiber an.