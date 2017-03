ARD startet TV-Trilogie "Eltern allein zu Haus"

Endlich sind die Kinder ein für alle Male aus dem Haus. Die Eltern haben wieder Zeit für sich. Wie das ist, das zeigt Das Erste ab Freitag in der TV-Trilogie "Eltern allein zu Haus".



Wie ist das eigentlich, wenn die Eltern das Haus endlich wieder für sich haben? Diese Frage stellen sich drei Paare in der am Freitag beginnenden ARD-Trilogie "Eltern allein zu Haus", die humorvoll die Zeit darstellen möchte, in der die erwachsenen Kinder aus dem Elternhaus ausgezogen sind.