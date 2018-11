ARD startet Themenwoche "Gerechtigkeit" - im TV, Radio & online

Was ist gerecht? Sieben Tage lang greift die ARD diese Frage in verschiedenen Programmen und Formaten auf. Ob in Filmen, Dokus oder Talks, in der Telenovela oder im Kinderprogramm bis hin zum Urteil "Im Namen des Users!" beim Online-Richterspiel.



Das "Großstadtrevier" lässt über eine Frage von Recht und Gerechtigkeit die Zuschauer abstimmen, "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni nimmt umstrittene Urteile unter die Lupe und im Internet können Zuschauer Richter spielen: Eine Woche lang widmet sich die ARD vom 11. bis zum 17. November dem Thema "Gerechtigkeit" - die juristische Seite ist dabei nur eine von vielen Facetten, mit denen sich die Fernseh- und Radioprogramme sowie Online-Angebote befassen. Schwerpunkte sind ebenso Themen wie Gerechtigkeit bei Arbeit und Einkommen, unter den Geschlechtern und in der Bildung.