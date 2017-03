ARD startet neue Comedy-Serie "Kroymann"

Bei der Sketch-Comedy "Kroymann" steht die Namensgeberin Maren Kroymann natürlich im Mittelpunkt. Aber auch bekannte Geischter wie Annette Frier und Cordula Stratmann sind mit dabei.



Maren Kroymann gelang gerade erst ein viraler Hit im Netz mit dem Song "Wir sind die Alten". Das kommt nicht von ungefähr, denn er ist Teil ihrer neuen Sketch-Comedy-Serie "Kroymann". Die startet am Donnerstag um 23.30 Uhr im Ersten und ist am gleichen Tag bereits ab 18 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.