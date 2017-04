ARD startet neue Show mit Olaf Schubert

Mit "Olaf macht Mut" startet der MDR eine neue Show-Reihe mit Comedy-Barde Olaf Schubert. Als Assistent dabei ist Julius Fischer.



Kein anderer als Olaf Schubert versucht mal wieder die Welt zu retten. In "Olaf macht Mut" wird er Gott einen besseren Schöpfungsplan unterjubeln, als Psychiater Lehrer und Skinheads in den Wahnsinn treiben und auf der Straße Bedürftige umarmen. Zu Seite steht ihm dabei Julius Fischer, der sich mit dem "Wunder im Pullunder" hitzige Wortgefechte liefert.