ARD und Astra verlängern SD-Ausstrahlung bis 2020

Astra wird die Programme der ARD, genau wie die des ZDF, bis 2020 in Standard-Qualität weiter verbreiten. Danach könnte es jedoch heißen: SD ade.



ARD und Astra Deutschland haben sich auf eine Ausstrahlung der zugehörigen Programme in SD bis Mitte 2020 geeinigt. Die Vereinbarung wurde an diesem Montag vom Satellitenbetreiber publik gemacht. Mit der Laufzeit des Vertrags folgt die ARD somit einer Empfehlung der Kommission zur des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (KEF).