ARD und Produzentenallianz ziehen Konsequenzen aus MeToo-Debatte

Die ARD und die Allianz der Filmproduzenten haben Konsequenzen aus der MeToo-Debatte gezogen und Maßnahmen für die künftige Zusammenarbeit vereinbart.



Die ARD und der Verein Produzentenallianz nahmen eine Vertragsklausel gegen sexuelle Gewalt und Belästigung in ihre gemeinsamen Leitlinien für Transparenz und Antikorruption auf, wie der MDR am Dienstag in Leipzig mitteilte. Darin heißt es:



"Die ARD-Landesrundfunkanstalten und die Produzenten werden jeglicher Form von sexueller Gewalt, Missbrauch und sexualisierter Belästigung entgegenwirken und jeweils erforderliche Maßnahmen zum Schutz Betroffener sowie zur Aufarbeitung und Prävention sicherstellen."