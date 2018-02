ARD und ZDF: Erste Olympia-Bilanz

ARD und ZDF ziehen ein erfolgreiches Fazit der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Vor allem unter dem Aspekt, dass man sich erst sehr spät die TV-Rechte sichern konnte.



Die Olympischen Winterspiele 2018 sind nach dem dramatischen Finale im Eishockey Geschichte. ARD und ZDF haben jetzt eine erste positive Bilanz der Übertragungen aus Pyeongchang veröffentlicht. Der Zeitunterschied zwischen Südkorea ist Deutschland von acht Stunden drückte die Quote zwar in absoluten Zahlen, anscheinend aber nicht in Sachen Marktanteil.