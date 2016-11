ARD und ZDF: Funk-Start erweist sich als Erfolg

Seit inzwischen sechs Wochen versuchen ARD und ZDF die Jugend mit Funk zu erreichen. Der Start des öffentlich-rechtlichen Jugendkanals erweist sich dabei schon einmal als großer Erfolg.



Mit einem eigenen Jugendkanal wollen ARD und ZDF die für das öffentlich-rechtliche Fernsehen verloren geglaubte Jugend zurückholen. Große Hoffnungen ruhen daher auf Funk, der seine Inhalte inzwischen seit sechs Wochen ausschließlich online verbreitet. Der Start verlief schon einmal vielversprechend, wie Florian Hager, Programmgeschäftsführer, am Mittwoch auf der Pressekonferenz nach der ARD-Intendantenkonferenz erklärte.