ARD- und ZDF-Jugendkanal Funk bündelt alle Inhalte in der App

Funk stellt seine Inhalte künftig gebündelt in seiner App zur Verfügung, statt die Serien und Formate des öffentlich-rechtlichen Jugendkanals vorwiegend dezentral über Youtube und Facebook zu verbreiten. Eine Chance für ARD und ZDF für stärkere Zuschauerbindung.



Der gemeinsame Jugendkanal Funk, der seine Inhalte ausschließlich online verbreiten darf, stellt seinen Content künftig auch zentral in seiner App zur Verfügung. Darauf lässt zumindest die neue Version der iOS-App schließen, die im App-Store seit Anfang der Woche bereit gestellt wird.