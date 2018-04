Das Institut für Rundfunktechnik von ARD und ZDF hat sich im Prozess um entgangene Patentrechte auf einen Vergleich verständigt. Es geht um einen zweistelligen Millionen­betrag.



Das liebe Geld - es ist wohl eins der meist umstrittensten Themen. So ist es auch bei den Rundfunkanstalten ARD und ZDF. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, ist zumindest ein Problem für die öffentlich-rechtlichen Sender vorerst gelöst. Demnach bekommt das Institut für Rundfunktechnik von ARD und ZDF jetzt einen zweistelligen Millionen­betrag.